Truffa sui finanziamenti alle imprese, 4 arresti nel milanese

MILANO (ITALPRESS) - La Guardia di finanza ha smantellato un'associazione a delinquere operante a Milano e nell’hinterland milanese con lo scopo di ottenere illecitamente finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia per le Pmi che venivano successivamente dirottati verso società estere riconducibili al sodalizio. Quattro persone sono state raggiunte da misure cautelari detentive in carcere ed ai domiciliari. Nell'inchiesta sono stati contestati 35 capi di imputazione e ci sono 17 indagati. Disposto anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni per oltre 7 milioni di euro. vbo/gsl