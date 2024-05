Truffa bonus edilizi. Sequestrati a Napoli crediti per oltre 93 mln

NAPOLI (ITALPRESS) - Il personale del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dalla Procura della Repubblica partenopea, riguardo crediti derivanti dalle agevolazioni previste in materia di Superbonus, per oltre 93 milioni di euro, vantati da 7 persone giuridiche nella loro qualità di primi cessionari. Il provvedimento è stato emanato d'urgenza per cautelare la provvista creditizia giacente sui "cassetti fiscali" delle imprese coinvolte, anche alla luce della assoluta concomitanza delle negoziazioni incriminate, avvenute per la maggior parte nei mesi di marzo e aprile 2024. tvi/gtr