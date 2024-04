Truffa all’Ue in Alta Murgia, sequestrati 400 mila euro

BARI (ITALPRESS) - I Carabinieri Parco Nazionale Alta Murgia di Altamura hanno eseguito un Decreto emesso dall'Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Bari su richiesta della Procura Europea (EPPO) - Sede di Roma - che ha disposto il sequestro preventivo di denaro e disponibilità finanziarie, di beni o utilità di proprietà degli indagati per 400 mila euro, profitto di reato commesso da un rappresentante di una società agricola, operante nella provincia di Bari e della Bat, e da un suo delegato. Le indagini, svolte dal Reparto Specializzato dell'Arma alla sorveglianza dei territori ricadenti nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia, hanno consentito di accertare la truffa finalizzata al conseguimento illecito di rilevanti contributi pubblici destinati al comparto agricolo ed erogati dall'AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura). pc/gtr