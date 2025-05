Trofeo Suzuki, trionfo di Sorrenti nella gara di Magione

MAGIONE (ITALPRESS) – Sotto lo sguardo attento e sorridente della leggenda del motociclismo mondiale, nonché icona Suzuki, Kevin Schwantz, si è disputata sul circuito dell’Autodromo dell’Umbria di Magione (Pg) la seconda delle cinque tappe del Trofeo Suzuki GSX-8R Cup. L’americano, campione iridato della classe 500, ha mostrato tutto il suo amore per le due ruote, passeggiando entusiasta tra i box e interagendo con team e piloti, confermando il suo legame speciale con l’universo Suzuki.

La partenza della gara ha rispettato le aspettative: spettacolare e priva di contatti rilevanti, ha visto Starnone, autore della pole position, scattare alla perfezione e imporre sin dai primi metri un ritmo elevatissimo. Il numero 93 ha creato un primo margine sugli inseguitori, facendo presagire una prova di forza destinata al dominio assoluto. Ma se c’è una lezione che il Trofeo GSX-8R Cup continua a insegnare, è che la gara non è finita finché non si taglia il traguardo.

Dopo un’ottima partenza, Starnone ha preso il comando, ma Destefanis non si è arreso: con grande determinazione ha iniziato a recuperare terreno, seguito da Sorrenti e Terranova.

I quattro piloti hanno rapidamente staccato il resto del gruppo, imponendo un ritmo incalzante e registrando tempi sempre più veloci. Tra questi spicca il giro record di Starnone, che al quinto passaggio ha fatto segnare il miglior tempo in 1:14:430. Ma proprio quando il numero 93 sembrava aver preso il largo, al sesto giro arriva il colpo di scena: Starnone cade in curva 4, al tornantino, lasciando la testa della corsa a Destefanis.

Al nono giro, in uscita da curva 1, Destefanis rischia la caduta, rallenta bruscamente e Sorrenti ne approfitta con freddezza e tempismo, superandolo. I due iniziano un entusiasmante duello, ma a due giri dalla fine un’altra svolta rimescola le carte: Destefanis cade alla curva 5, innescando l’esposizione della bandiera rossa che decreta la fine anticipata della gara.

Il podio premia i protagonisti di questa tappa combattuta e ricca di emozioni: Sorrenti conquista la vittoria, seguito da Terranova e Agazzi. I riflettori si spostano ora sull’iconico circuito del Mugello, dove il Trofeo GSX-8R Cup tornerà protagonista in occasione del weekend del CIV – Campionato Italiano Velocità, in programma per il 1° giugno.

– Foto Ufficio stampa Suzuki –

(ITALPRESS)