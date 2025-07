Trofeo Pirelli Accademia Regione Nord Ovest, Carmellino nuovo leader fra le Rally2

ROMA (ITALPRESS) – Con il Rally Valli Ossolane, valevole anche per il Trofeo Italiano Rally, la Regione Nord Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) del Trofeo Pirelli Accademia CRZ va in ferie con un nuovo leader nella classe regina, la Rally2, grazie al sorpasso di Ivan Carmellino ai danni di Elwis Chentre, che cede un primato che di fatto ha mantenuto senza interruzioni da quando è stato istituito il monomarca Pirelli. Piazzamento importantissimo anche per André Nicolet, che ha ora un vantaggio tale fra le Rally5 da poter pensare di assicurarsi il titolo di categoria già alla ripresa dell’attività a fine agosto con il Rally di Torino.

A due terzi del calendario (già disputati 8 dei 12 rally in programma) e dopo il trionfo anticipato di Davide Nicelli (Rally4) e “Cave” (2RM Classi) si stanno dunque delineando le gerarchie anche nelle altre classi della serie. Fra le vetture di vertice, le Rally2, il confronto è sempre più appassionante fra tre dei migliori interpreti interpreti italiani delle Skoda Fabia: il pluricampione Pirelli aostano Elwis Chentre, il neo leader vercellese Ivan Carmellino e l’ossolano Davide Caffoni, che nello scorso weekend ha vinto la gara di casa per la decima volta! Racchiusi in soli 9 punti ma con il solo Caffoni con ancora due risultati utili prima di raggiungere il massimo di 4 risultati sommabili, a cui sono già arrivati i suoi due avversari.

Fra le Rally4 dopo aver incoronato in anticipo il pavese Davide Nicelli junior (quattro vittorie in altrettanti arrivi), continua la lotta per il posto d’onore fra Massimo Lombardi e Andrea Grammatico, anche loro al volante delle Peugeot 208 Rally4. Fra le Rally 5 il passo dell’aostano Andrè Nicolet è sinora costante e senza insidie, anche se l’aritmetica consente ancora qualche speranza di rimonta per Brian Capelli, Filippo Cordani e Simone Spinella. Fra le 2 ruote motrici “Classic” dietro il dominatore della classe A6 “Cave” con la Peugeot 106 (cinque gare, cinque vittorie) balzo di Alessandro Colombo che ha ottenuto al Valli Ossolane la sua terza vittoria nella classe N2 scavalcando Nicolò Falconi mentre nella stessa classe continua l’eccellente stagione di Michela Bettassa. Il Rally Valli Ossolane era valido anche come quinta prova del Trofeo Italiano Rally ed ha incoronato Simone Miele vincitore del Girone B e nuovo leader del TIR con la Skoda Fabia RS gommata Pirelli.

Top5 classifiche Trofeo Pirelli Accademia Regione Nord Ovest dopo gara 8 di 12

Rally2: 1. Ivan Carmellino 39 punti, 2. Elwis Chentre 35, 3. Davide Caffoni 30, 4. Mattia Pizio 16,5, 5. Cristiano Fenoglio 10,5.

2RM RC4: 1. Davide Nicelli Jr 50 punti, 2. Massimo Lombardi 29, 3. Andrea Grammatico 23,5, 4. Vincenzo Torchio 18, 5. Gianluca Verna 15.

2RM RC5: 1. André Nicolet 37 punti, 2. Brian Capelli 9, 3. Filippo Cordani 6, 4. Simone Spinella 5.

2RM Classic: 1. “Cave” 45 punti, 2. Alessandro Colombo 35, 3. Nicolò Falconi 28, 4. Michela Bettassa 24, 5. Mario Viotti 18.

4RM Base: 1. Davide Durante 4 punti.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).