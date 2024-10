ROMA (ITALPRESS) – Il Rally Città di Pistoia ha concluso una delle zone più vivaci e combattute del Trofeo Pirelli Accademia CRZ, quella Toscana (Zona 7). Il lungo duello al vertice fra i due esperti reggiani di confine con la Toscana, Antonio Rusce e

Gianluca Tosi, si è concluso con il successo del primo grazie alle sue quattro vittorie su sette gare contro i due successi e un secondo posto del rivale. I due saranno fra i favoriti anche per l’atto conclusivo dei rally nazionali, il Rally della Lanterna, finale nazionale in prova unica per l’assegnazione della Coppa Italia in programma fra un mese.

Fra le due ruote motrici di vertice il titolo è andato a Claudio Fanucchi in coppia con Simone Giorgi con la Peugeot 208 Rally4 turbo davanti a Lorenzo Nesti e Federico Grilli con la Peugeot 208 R2 aspirata, dominatori delle rispettive classi: due vittorie e tre secondi posti per il quarantaquattrenne lucchese contro le due vittorie e i due posti d’onore del ventinovenne di San Miniato. Proprio a Pistoia quest’ultimo ha risolto a suo favore il lungo confronto con il trentunenne pisano Riccardo Tommi. Fra le sempre più diffuse 2RM RC5, titolo per il promettente ventiduenne Nicolò Ardizzone (Renault Clio Rally5) , mentre fra le Super 1600 – vetture regine delle 2RM Classic – l’ultima gara della zona ha sancito il sorpasso dell’esperto lucchese Stefano Gaddini sul suo concittadino Pierangelo Villa. Infine fra le 4 ruote motrici di base vittoria per Alessandro Ciardi con la Toyota Yaris Gr 4×4.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]