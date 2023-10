MILANO (ITALPRESS) – Un accesissimo Rally Città di Pistoia ha concluso la Zona 6 (Toscana) delle Coppe Rally Nazionali Aci Sport, e di conseguenza anche la stessa zona geografica del Trofeo Pirelli Accademia CRZ, con una sostanziale rivoluzione nella classifica finale. Con il gioco degli scarti (valevoli i 3 migliori risultati sulle 7 gare in programma) il secondo posto di classe ha consentito al parmense Roberto Vescovi (Peugeot 208 Rally4) di ripetere il successo dello scorso anno. Il 52enne specialista dei trofei monomarca e delle vetture a due ruote motrici in particolare, ha confermato tutta la sua bravura e, grazie al prezioso contributo strategico della sua navigatrice e compagna Giancarla Guzzi, ha sapientemente gestito una situazione di classifica estremamente complessa portandosi a casa sia il titolo che 3.500€ di premi messi in palio da Pirelli. Alle sue spalle l’empolese Mirco Straffi (Renault Clio S1600), che ha comunque firmato la terza vittoria di categoria consecutiva.

Terzo posto per Lorenzo Nesti (Peugeot 208 R2), che per la discriminante della minore età ha preceduto un poco fortunato Claudio Fanucchi (Renault Clio R3) a cui non è bastato, causa scarti e coefficienti delle gare, essere rimasto in testa sino all’ultima gara e aver conquistato più punti di tutti (62, come Vescovi) con ben cinque vittorie di classe.

Questi quattro piloti non saranno i soli della zona Toscana a poter prendere parte a fine mese alla finale di Coppa Italia in gara unica (Rally del Lazio – Cassino), dove Pirelli metterà in palio premi per circa 50.000 €. Vincendo le rispettive classi ne hanno acquisito il diritto anche, Michele Marchi (Renault Clio N3), Alessandro Ciardi (Toyota Yaris R1T 4×4) e soprattutto Gianluca Tosi (Skoda Fabia R5), che si è anche laureato campione assoluto ACI Sport della Zona 7.

