MILANO (ITALPRESS) – Per il quinto anno consecutivo, quindi sin dalla prima edizione del Trofeo Pirelli Accademia CRZ, il campione della zona che comprende la Val d’Aosta e il Piemonte (Zona 1) è il valdostano Elwis Chentre, al cui fianco sulla Skoda Fabia Rally2 del team D’Ambra si sono alternati Igor D’Herin e Massimiliano Bay. Le vittorie di inizio stagione nel Rally del Piemonte e nel Rally Valle d’Aosta hanno spianato la strada per l’ennesima stagione trionfale di Chentre (è leader sia nella classifica Pirelli che in quella ACI Sport anche nella Zona 2) in vista della finale di Coppa Italia, che sicuramente tenterà di vincere come nel 2021. Obiettivo che avrà anche Davide Caffoni, vincitore di due gare e secondo nella graduatoria finale di categoria. Fra le due ruote motrici Rally4 successo del biellese Massimo Lombardi, forte di sei risultati utili in altrettanti rally disputati, davanti al più giovane torinese Andrea Grammatico (che ha all’attivo anche due vittorie) con l’ottimo Sergio Patetta terzo di raggruppamento e migliore della classe R2. Per il secondo anno consecutivo un titolo Pirelli va al ventisettenne bergamasco Brian Capelli leader fra le 2RM RC5, mentre fra le 2RM Classic c’è voluta l’ultima gara per stabilirne il vincitore. Anche in questo caso di tratta di una conferma del 2023: è il trentaduenne di Ciriè “Cave”, che insieme a Fabio Treccani ha portato al successo di classe la sua Peugeot 106 A6 in tutte e cinque le gare che ha portato a termine. A cedergli il primato nel conclusivo appuntamento di Santo Stefano Belbo è stato l’eccellente Paolo De Marco (Peugeot 106 N2 Speed Fire Racing). Da segnalare anche il bel terzo posto stagionale di Michela Bettassa con la stessa vettura della V-Mat Racing.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]