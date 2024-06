MILANO (ITALPRESS) – In vista di metà stagione i trofei Pirelli destinati ai rallysti italiani celebrano il nuovo record di adesioni con il raggiungimento di quota 238 iscritti e la conferma del primato dei piloti che utilizzano i Pirelli PZero sugli asfalti delle Coppe Rally ACI Sport: a oggi sono al comando in 8 delle 9 zone già avviate mentre il bilancio delle vittorie assolute dice Pirelli in 27 dei 32 rally sinora disputati in Italia.

Il Trofeo Pirelli Accademia CRZ 2024 propone un montepremi di circa 150.000 € e un nuovo formato che prevede premi distinti per cinque raggruppamenti di vetture. Due per le quattro ruote motrici (uno per le vetture di vertice, le Rally2, e un secondo per tutte le altre) e tre per i modelli a due ruote motrici (uno per le più performanti Rally4, uno per le Rally5 vicine alla serie ed un terzo per tutti gli altri). La prima delle 10 Zone geografiche definite da ACI Sport ad essere arrivata alla sosta estiva è la numero 2, che dopo la disputa delle due gare piemontesi (Vigneti Monferrini e Il Grappolo) ritornerà a settembre con i due conclusivi rally in Liguria (Palme e Sanremo).

In Piemonte sta dominando per il quarto anno consecutivo Elwis Chentre, già vincitore anche della finale di Coppa Italia 2021, con la Skoda Fabia del Team D’Ambra. Anzi, con i modificati raggruppamenti regionali di quest’anno il pilota valdostano è attualmente al comando sia della Zona 1 (Valle d’Aosta e Piemonte tranne AT e AL) che della Zona 2 (Liguria e Piemonte AT e AL) tanto nelle classifiche federali che in quelle del Trofeo Pirelli Accademia CRZ, che coinvolgono una quarantina di piloti iscritti.

Sempre in Zona 2, nel raggruppamento delle 2 ruote motrici più datate è testa a testa fra il sanremese Lorenzo Lanteri (Peugeot 106 N2) e il genovese Maurizio Repetto (MG Rover A5), che come Chentre, hanno vinto la propria classe in entrambe le gare sin qui disputate. Mentre fra le due ruote motrici più moderne e performanti è il giovane massese Andrea Beghè (Peugeot 208 R2) a precedere di soli 3 punti il più esperto albese Simone Giordano (Peugeot 208 Rally4).

Fra le Rally5 la leadership è del pavese Filippo Cordani (Renault Clio Rally5) mentre nella graduatoria che racchiude tutte le altre 4 ruote motrici al comando è Lorenzo Bonifacino (Toyota Yaris Gr 4×4).

