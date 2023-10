MILANO (ITALPRESS) – Altre due delle nove zone delle Coppe Rally Nazionali Aci Sport sono arrivate a conclusione: la Zona 1 (Piemonte Val d’Aosta) e la Zona 9 (Sardegna). Quindi si sono concluse anche le corrispondenti del Trofeo Pirelli Accademia con conseguente attribuzione dei premi previsti dall’iniziativa Pirelli rivolta a supportare la base dei piloti privati italiani e la definizione dei suoi trofeisti che hanno acquisito il diritto di partecipare a fine ottobre alla finale in gara unica della Coppa Italia Aci Sport, dove Pirelli mette in palio ulteriori premi per circa 50.000 euro.

Elwis Chentre con la Skoda Fabia R5 del preparatore D’Ambra è il campione di zona 1 per il terzo anno consecutivo ed è pronto a schierarsi in finale per provare a riprendersi la Coppa Italia da lui già vinta nel 2021 (lo scorso anno fu terzo). Accanto a lui approdano in finale i suoi immediati inseguitori nella classifica finale del Trofeo Pirelli Accademia CRZ Zona 1, cioè Stefano Santero (Peugeot 208 Rally4), Andrea Robone (Fiat Seicento A0) e “Cave” (Peugeot 106 A6). I quattro si sono anche divisi i 7.000 euro più pneumatici messi in palio da Pirelli in questa fase della serie per ogni Zona. Come vincitore fra i piloti Under 25 va in finale anche Davide Porta (Skoda Fabia R5). Possibile accesso in finale anche per Sergio Patetta, il migliore dei trofeisti nella classe Rally4/R2, Davide Tosini (N2) e Denis Vigliaturo (S1600).

La zona sarda (9), incentrata su sole tre gare, ha visto decisivo l’ultimo appuntamento con l’indiretto testa a testa fra il pavese Giacomo Scattolon (Vw Polo R5) e il locale Giovanni Solinas (Renault Clio N3) che si erano presentati al via del conclusivo Rally Terra Sarda a parità di punti. In una gara resa ancora più affascinante dalla validità per il Trofeo Europeo Rally, l’ha spuntata il sardo che ha vinto la propria classe mentre il pavese è stato costretto al ritiro quando si stava giocando la vittoria assoluta in una gara resa ancora più affascinante dalla validità per il Trofeo Europeo Rally. A ottenere il pass per la finale sono stati anche Auro Siddi (Skoda Fabia R5) e Giorgio Cogni (Peugeot 208 Rally4). Auro Siddi è anche il vincitore assoluto Aci Sport della zona sarda.

