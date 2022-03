NAPOLI (ITALPRESS) – La città di Napoli si prepara a vivere un grande weekend di scherma. Da venerdì 18 a domenica 20 marzo, infatti, il PalaVesuvio ospiterà il “Trofeo Bluduemila” nell’ambito del quale si terranno la Seconda Prova “Zona 2” Assoluti di spada maschile e femminile e il Campionato Italiano “Extra Serie” a squadre delle stesse specialità. Un appuntamento di notevole importanza che vedrà in pedana spadisti e spadiste d’interesse nazionale, compresi diversi atleti azzurri protagonisti del palcoscenico della Coppa del Mondo a caccia dei pass per i Campionati Italiani Assoluti 2022 che si terranno a inizio giugno a Courmayeur. L’evento sarà presentato in conferenza stampa mercoledì 16 marzo, alle ore 11.30, nella sala del Club Schermistico Partenopeo, a cui la Federazione Italiana Scherma ha affidato l’organizzazione della manifestazione, presso l’Istituto Domenico Martuscelli in Corso Europa 6 a Napoli.

(ITALPRESS).

