MILANO (ITALPRESS) – Ieri è stata superata la quota 200 iscritti ai Trofei Pirelli 2025 dedicati ai rallysti italiani: 165 i Piloti iscritti al Trofeo Pirelli Accademia CRZ più altri 39 che hanno aderito ai Pirelli Star Rally4 e Terra 4RM per un totale di 204 iscritti. “Si tratta di una nuova conferma del legame fra il costruttore italiano e i piloti nazionali – sottolinea una nota -, basato non solo sull’eccellenza delle famiglie di prodotti Pirelli destinati alle competizioni rallystiche (P Zero per l’asfalto, Cinturato per la pioggia, Scorpion per lo sterrato, Sottozero per neve e ghiaccio) ma anche sul supporto tecnico fornito sui campi di gara dai tecnici Pirelli. L’aver superato quota 200 a questo punto della stagione, quando alcune serie regionali e nazionali devono ancora prendere il via, è un eccellente presupposto per arrivare ad un nuovo record assoluto di partecipanti ai monomarca Pirelli per i rally nazionali, serie che quest’anno hanno già superato il precedente record in fatto di montepremi che ha superato i 220.000 euro, di cui circa i ¾ rivolti alla grande base dei praticanti, quelli dei rally nazionali”.

Trofeo Pirelli Accademia CRZ: Proposto con una suddivisione in 6 regioni geografiche, il TPA ha già toccato i 40 iscritti nella regione Nord Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta) e stanno per arrivarci anche Lombardia e Isole (Sicilia e Sardegna). Comunque oltre i 30 aderenti Nord Est (Veneto, Trentino e Friuli) e Centro (Toscana, Emilia Romagna, Marche). Mentre deve ancora da iniziare invece la zona Sud (Lazio, Campania, Puglia, ecc.) . Quanto alla tipologia delle vetture in testa ci sono le trazioni anteriori più moderne, le Rally4, davanti alle più performanti Rally2: insieme nel complesso superano le 100 unità.

Pirelli Star Rally4: Il trofeo dedicato alle più vetture Rally4 a due ruote motrici, quest’anno ha cambiato pelle per coinvolgere con premi di gara anche i piloti che partecipano anche a un solo evento della sua serie principale, il Top legato ai rally del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. E dalla prossima settimana, mentre con il mese di maggio partirà anche la seguitissima serie legata al challenge IRC, uno dei campionati più popolari, completando il quadro degli altri campionati nazionali già avviati, soprattutto il Cirt ma anche il Tir.

Pirelli Star Terra 4RM: La serie Pirelli destinata alle trazioni integrali sul fondo per loro più tipico, lo sterrato, è partita con grande successo anche in questa stagione, con alcuni dei suoi attori in lotta non solo per il monomarca Pirelli ma anche per vincere il Campionato Italiano Rally Terra.

– foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).