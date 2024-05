CENTO (ITALPRESS) – Dominio totale e terza vittoria per Jonathan Milan al Giro d’Italia 2024. Il velocista della Lidl-Trek ha dominato nella tredicesima tappa, la Riccione-Cento di 179 chilometri, battendo nella volata il polacco Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) e il tedesco Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious): Gaviria aveva cercato di anticipare tutti partendo da dietro, ma il corridore friulano ha sfruttato al meglio il lavoro della propria squadra nei chilometri finali. Non cambia nulla dal punto di vista della classifica generale, Tadej Pogacar resta in maglia rosa (lo sloveno è anche il miglior scalatore, con anche la maglia azzurra virtualmente sulle spalle) mentre lo stesso Milan ha rafforzato la propria posizione in testa alla classifica a punti (maglia ciclamino). Antonio Tiberi (Bahrain Victorius) rimane in maglia bianca di miglior giovane con 56″ su Zana. Domani seconda e ultima cronometro individuale, la Castiglione delle Stiviere-Desenzano del Garda di 31,2 chilometri: grande favorito Filippo Ganna, l’azzurro vuole tornare al successo dopo la delusione nella settima tappa.

