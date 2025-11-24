Tripodi “Anno culturale Romania-Italia un ponte che attraversa le nostre storie”

ROMA (ITALPRESS) - "L'anno culturale Romania-Italia è un anno ricco di iniziative che vedrà i nostri due grandi Paesi protagonisti a livello delle attività culturali, che si svolgeranno nel 2026 in Romania e in Italia. Sono particolarmente orgogliosa di sottolineare le nostre radici comuni e una relazione rilanciata ulteriormente dal vertice intergovernativo di Roma nel febbraio 2024, quando la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Primo Ministro della Romania hanno adottato la dichiarazione di partenariato strategico italo-romeno. L'obiettivo è promuovere la consapevolezza delle nostre radici politiche, affinché la cultura divenga sempre più uno strumento di pace e di dialogo, ma soprattutto di reciproco arricchimento, capace di avvicinare ulteriormente le nostre due grandi comunità alle nostre istituzioni, di favorire collaborazioni e di consolidare quel senso di appartenenza europea che unisce fortemente i nostri due Paesi". È il messaggio della sottosegretaria agli Esteri, Maria Tripodi, alla conferenza stampa di presentazione del programma dell'Anno Culturale Romania - Italia 2026. "Vogliamo dimostrare che la cultura non è soltanto una eredità del passato, ma è anche ricerca, innovazione e un punto per il futuro. Con questo spinto guardiamo a questo anno culturale come a un ponte che attraversa le nostre storie e si protende nel futuro, portando con sé la fiducia che un'Europa unita nella cultura è un'Europa sicuramente più forte, consapevole e libera", ha concluso. xi2/sat/mca1 (Fonte video: Farnesina)