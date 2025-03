Triggiani “Puglia fiore all’occhiello nell’ambito degli ecosistemi”

BARI (ITALPRESS) - "La Puglia è un fiore all'occhiello nell'ambito degli ecosistemi e della natura sul nostro territorio, per cui potere avere uno strumento così forte, come la nuova legge europea che dopo 30 anni è la prima più importante per la tutela dell'ambiente, per noi è fondamentale. Come Puglia vogliamo procedere nell'essere all'avanguardia nella tutela della biodiversità e della natura". Lo ha detto l’assessore all’Ambiente della Regione Puglia, Serena Triggiani, in occasione dell'incontro a Bari "Nature Restoration Law e strategie europea, nazionale e regionale per la conservazione della biodiversità". xa2/pc/gtr