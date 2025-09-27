Triathlon sprint, agli Assoluti di Cervia trionfano Chiara Lobba e Michael Gar

CERVIA (ITALPRESS) – A Cervia è in corso l’edizione 2025 dei campionati italiani di triathlon sprint, come di consueto al Fantini Club. Questa mattina Chiara Lobba, portacolori della K3 Cremona, è diventata la nuova campionessa italiana chiudendo in 59’02”. Medaglia d’argento per Asia Mercatelli della 707 (59’06”) e di bronzo per la sua compagna di squadra Paola Sacchi (59’23”). Appena fuori dal podio assoluto, Anna Adelaide Badini Confalonieri (quarta) e Alessia Orla (quinta), entrambe tesserate K3 Cremona.

In campo maschile, successo per Michael Gar della 707 che, in 51’54”, si aggiudica la maglia tricolore precedendo così Nicola Azzano (Carabinieri) – medaglia d’argento con un tempo di 52’05” – e Kiril Polikarpenko (707), bronzo in 52’14”. Ai piedi del podio assoluto, Davide Menichelli (quarto) della K3 Cremona e Davide Catalano (quinto) della Firenze Tri. N

ella gara Under 23 donne il titolo di Campionessa Italiana di categoria va a Sacchi. Secondo posto per Badini Confalonieri e terzo per Vittoria Facco del Gruppo Sportivo Fiamme Oro. Nella categoria Under 23 uomini alle spalle del vincitore Gar, argento per Polikarpenko e bronzo per Menichelli. La giornata di oggi proseguirà con gli Age Group, domani sarà la volta della staffetta 2+2 con partenza alle 8:30; sempre nella giornata di domenica alle 11:45 la partenza della Coppa Crono.

– Foto Fitri Media/Tiziano Ballabio –

(ITALPRESS)