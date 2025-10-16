WOLLONGONG (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Un bronzo mondiale e un quarto posto Under23: Euan De Nigro (C.S. Carabinieri) e Miguel Espuna Larramona (CUS Pro Patria Milano) hanno aperto con un successo straordinario per l’Italia l’edizione 2025 delle World Triathlon Championships Finals in corso a Wollongong, in Australia.

La gara ha incoronato il britannico Oliwer Conway nuovo campione U23 davanti all’ungherese Marton Kropkò, argento. Nicolò Astori (707), terzo azzurro sceso in campo, ha chiuso in 37esima posizione. Una competizione ineccepibile e da protagonisti per De Nigro e Larramona che sono stati sempre nelle prime posizioni sin dall’uscita dall’acqua dove si è formato un gruppo di una decina di atleti che sono andati a contendersi la vittoria finale. Astori si è accodato al terzo gruppo nel ciclismo. Nella frazione di ciclismo di 40 km, i due italiani in fuga hanno controllato e sono stati tra i più attivi fino alla seconda transizione.

Corsa di testa nei 10 km finali per Espuna e De Nigro, i due azzurri spalla a spalla, dopo aver visto scappar via il britannico, poi nuovo campione, hanno preso la testa del gruppo di nove e hanno fiaccato le resistenze dei compagni di fuga fino a giocarsi le medaglie con l’ungherese che, nell’ultima parte di gara, è andato via lasciandosi dietro i due azzurrini.

PRESTIA ARGENTO AL FEMMINILE

La mattina azzurra è stata d’argento con la seconda posizione di Angelica Prestia, portacolori dell’C.S. Esercito e Nattura Triathlon, che ha raggiunto il miglior risultato italiano di sempre dopo i bronzi U23 mondiali di Olmo (2018), Seregni (2022) e della sua medaglia a Pontevedra nel 2023. Le altre due azzurre al via, Martina McDowell (CUS Udine) e Paola Sacchi (707) autrici di due ottime prove, hanno chiuso rispettivamente in 17^ e 18^ posizione.

La gara mondiale ha incoronato l’australiana Richelle Hill che, spinta dal tifo di casa, è riuscita a sopravanzare di soli due secondi in volata la nostra azzurra Prestia in un arrivo al batticuore. Al terzo posto l’ungherese Marta Kropkò. Il triathlon italiano apre queste Finals con due medaglie storiche che premiano il percorso di crescita di una federazione che guarda già al futuro verso Los Angeles 2028. La prestigiosa manifestazione, che farà calare il sipario sulla stagione internazionale, proseguirà domani con gli Age Group, su distanza sprint, di prima mattina e poi, dopo pranzo, l’appuntamento sarà con i Junior.

