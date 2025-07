Triathlon, Alessio Crociani bronzo alle World Championship Series di Amburgo

ROMA (ITALPRESS) – L‘Italia del triathlon che si conferma tra le protagoniste dei vertici mondiali. Nella suggestiva prova delle World Triathlon Championship Series andata in scena ad Amburgo, in Germania, Alessio Crociani, portacolori delle Fiamme Azzurre, ha vinto la medaglia di bronzo, alle spalle dell’australiano Matthew Hauser e del portoghese Vasco Vilaca.

L’atleta azzurro ha scritto una pagina di storia del triathlon italiano, migliorando i piazzamenti degli azzurri in una tappa mondiale di World Triathlon Championship Series. Crociani ha duellato alla pari con i migliori al mondo: uscito dall’acqua in prima posizione, è entrato in zona cambio al comando, con l’australiano Hauser primo inseguitore. Una veloce transizione ha lanciato i due atleti insieme nei venti chilometri di ciclismo. A loro si è aggiunto un gruppo di una decina atleti con i favoriti della vigilia. Domate le difficili condizioni meteo causate dalla pioggia e dall’asfalto scivoloso il gruppo al comando con l’azzurro sempre tra le prime posizioni è arrivato in zona cambio con una trentina di secondi di vantaggio sui primi inseguitori.

Altra velocissima transizione dell’azzurro che si è subito inserito nel gruppo di testa nei cinque chilometri finali di corsa con Hauser, Vilaca, Graf e Hidalgo. Crociani ha tenuto in testa al gruppo fino all’allungo decisivo di Hauser, a cui ha risposto Villaca nell’ultimo chilometro. Rimasto agganciato al brasiliano Hidalgo, il portacolori delle Fiamme Azzurre lo ha battuto con determinazione in volata. Per l’altro azzurro in gara, all’esordio in una tappa individuale delle World Triathlon Series, Euan De Nigro (Carabinieri) è giunto 36esimo, dopo una prova di nuoto nella seconda parte del plotone, un ciclismo nel terzo gruppo e una corsa in recupero.

LA SODDISFAZIONE DI CROCIANI E GIUBILEI

“Questo è il mio primo podio in WTCS, sono molto contento della gara che ho fatto. Ho provato a fare come sempre la differenza nel nuoto e sono uscito primo. Nel ciclismo nella prima salita ho spinto subito, nei primi due giri ho avuto sensazioni differenti per rientrare nel ritmo della distanza sprint ma subito dopo mi sono sentito molto bene così come nella corsa finale. Felicissimo per questo podio”. Lo ha detto il romagnolo Alessio Crociani, dopo il terzo posto centrato oggi ad Amburgo.

“Un altro risultato storico per l’Italia del triathlon con il bronzo di Crociani alla WTCS di Amburgo. Ora si tratta di andare avanti così: continuare a lavorare con umiltà, consapevolezza, gioco di squadra e professionalità, supportando atleti e tecnici nella crescita così come abbiamo fatto dal primo giorno. Dedichiamo questa splendida medaglia di bronzo, dopo l’argento di Bianca Seregni ad Alghero, a tutta la nostra comunità del triathlon che finalmente può gioire nel vedere il Body Azzurro trionfare”, ha dichiarato invece il presidente della Federazione Italiana Triathlon, Riccardo Giubilei.

– foto World Triathlon –

