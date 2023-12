TRENTO (ITALPRESS) – La Giunta provinciale di Trento ha approvato, nei giorni scorsi, alcune modifiche all’impianto della Dote finanziaria, l’innovativa misura diretta a sostenere l’indipendenza dei giovani e la genitorialità, che ha preso avvio nell’estate 2022 ed è divenuta ora strutturale. Tra i requisiti che cambiano: il nucleo anagrafico deve essersi costituito non prima dell’1 gennaio 2023 ed è stato introdotto l’obbligo di attivare una forma pensionistica complementare a favore del figlio con un versamento di 200 euro da parte di entrambi o di un genitore. “E’ uno strumento che ritengo importante e che era stato fortemente voluto dalla Giunta, e così ho voluto riproporlo anche per il nuovo anno – ha commentato l’assessore provinciale alle politiche familiari Francesca Gerosa – . E’ stato implementato e promosso dalla Provincia autonoma di Trento, tramite l’Agenzia per la coesione sociale, perché è una misura innovativa nel panorama delle misure a disposizione delle famiglie. L’obiettivo infatti è da un lato favorire il processo di indipendenza dei nuclei, dall’altro sostenere la natalità sul territorio trentino. Si tratta di uno strumento strategico, rivolto al benessere familiare, che si innesta nel più ampio sistema di iniziative concrete di supporto alla genitorialità”.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

