Trentino, valanga in val Ceremana: coinvolte quattro persone

TRENTO (ITALPRESS) – Una valanga si è staccata attorno alle 12.30 in località Forte Buso, a circa 2100 metri di quota, sotto cima Colbricon, in val Ceremana, nel Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Martino, in Trentino.

Secondo le prime notizie ci sarebbero 4 persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti due elicotteri di Trentino Emergenza e le squadre del Soccorso Alpino con un’unità cinofila. Presenti anche le unità cinofile della Polizia di Moena e della Guardia di Finanza.

