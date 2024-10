ROMA (ITALPRESS) – Un guasto ha provocato la sospensione della circolazione ferroviaria nel nodo di Roma, per una disconnessione degli impianti di Termini e Tiburtina. Numerosi i ritardi e le cancellazioni, che hanno inevitabilmente provocato disagi anche in altre città.

La circolazione ferroviaria nel corso della mattinata è stata in graduale ripresa nel nodo di Roma dopo l’intervento dei tecnici di RFI.

“A causa del guasto alla linea di alimentazione elettrica del nodo ferroviario di Roma, evento a dire il vero piuttosto raro su cui sono in corso approfondimenti tecnici, i colleghi di RFI e Trenitalia si sono mobilitati tempestivamente ed in forze per affrontare le criticità e gli impatti sul traffico ferroviario”, scrive in un post su Linkedin Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del Gruppo FS Italiane.

“Ho colto l’opportunità di fare visita alla sala operativa per verificare di persona metodi, strumenti e risorse dispiegate in situazioni come questa – aggiunge -. Mi sono trovato di fronte a colleghi preparati e motivati, e ho ascoltato con vivo interesse la loro opinione anche sui programmi di miglioramento in corso e su quelli attuabili nel prossimo futuro. Il Gruppo FS è un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale nel campo dei trasporti. È per questo motivo che tutti noi ferrovieri dobbiamo continuare a dare il massimo per migliorare sempre più con efficienza ed efficacia, per garantire livelli di servizio ottimale ma anche saper gestire imprevisti come questi con lucidità e professionalità”.

“È doveroso scusarsi per i disagi importanti. Stamattina è avvenuto un guasto raro che ha colpito la cabina elettrica che alimenta l’impianto di circolazione del nodo di Roma. Alle 8:30 abbiamo ripristinato la situazione ma l’orario” del guasto “è stato importante e i disagi sono ancora in corso di assorbimento. Le cause del guasto sono in corso di accertamento, siamo una grande azienda e non accettiamo che questo accada quindi andremo a fondo per capire le cause, è massimo l’impegno di Rfi per questo”, ha detto ai giornalisti Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Rfi, in occasione della presentazione del nuovo brand Regionale di Trenitalia.

“Lo escludiamo”, ha poi detto a margine, rispondendo a chi gli domandava se i guasti che hanno interessato le stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina possano essere dovuti ad un attacco hacker. È un guasto “raro perché si tratta di una cabina elettrica che ha delle

ridondanze tecniche”, ha aggiunto.

