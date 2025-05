Tre volontari della Protezione Civile Emilia Romagna al Tavolo nazionale dei giovani

BOLOGNA (ITALPRESS) – Tre emiliano-romagnoli al Tavolo nazionale dei giovani, istituito dal Dipartimento nazionale di Protezione civile, per avvicinare le nuove generazioni al mondo del volontariato e alle attività del Servizio civile. Sono Alessandro Dentoni (Coordinamento volontariato Protezione civile di Piacenza), Luca Erbacci (Centro volontari di Protezione civile di Faenza) e Lorenzo Galiero (Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Emilia-Romagna) i tre volontari entrati a far parte dei 29 giovani, selezionati a livello nazionale tra oltre 200 candidature.

Per partecipare occorreva essere iscritti a un’organizzazione di volontariato di Protezione civile inserita nell’elenco nazionale. Compito dei partecipanti al Tavolo, ragazzi e ragazze con un’età compresa tra i 16 e i 28 anni, sarà quello di contribuire con proposte, nuove idee e progetti alla crescita e al cambiamento del mondo del volontariato, con uno sguardo ai più giovani e ai nuovi bisogni della società contemporanea.

Tra i molteplici obiettivi del Tavolo, che sarà operativo per i prossimi due anni, c’è infatti quello di comprendere le esigenze dei più giovani e facilitare lo scambio tra le diverse generazioni per valorizzare conoscenze e competenze del sistema nazionale di Protezione civile. A questo scopo i partecipanti potranno fare proposte per avvicinare le nuove generazioni alle tematiche relative alla Protezione civile, anche attraverso strumenti e linguaggi più attuali e coinvolgenti.

È prevista,inoltre, la possibilità di svolgere approfondimenti, analisi e ricerche su tematiche strategiche o di attualità che riguardano il rapporto tra giovani e Protezione civile. Tutte le attività e le proposte elaborate saranno raccolte in un report riepilogativo a cadenza semestrale.

