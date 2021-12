Tre pick-up Peugeot Landtrek hanno percorso inizialmente più di 4.500 km in America Centrale, e poi oltre 12.500 km in Sud America, spesso in condizioni davvero estreme. Questi ultimi tre veicoli, come i loro predecessori nella spedizione “New Peugeot Landtrek Conectando las Amèricas” sono appena giunti a destinazione nella Terra del Fuoco in Argentina: a Ushuaia, la mitica città più a sud del mondo. Il Peugeot Landtrek dimostra così la sua affidabilità, le sue qualità, la robustezza e il comfort, indispensabili per uno strumento di lavoro funzionale, robusto e facile da riparare, che si adatta bene anche alle attività per il tempo libero all’aperto. Ci sono voluti 34 giorni per percorrere un totale di oltre 17.000 km. Il via è stato dato il 25 novembre 2020 a Los Cabos, Baja California (Messico), per una traversata che ha portato il primo equipaggio a Vera-Cruz, nel Golfo del Messico. A causa della crisi sanitaria, il raid si è dovuto fermare a lungo e ha dovuto rivedere il suo percorso prima di riprenderlo a lquique, in Cile, e continuare il viaggio verso Ushuaia, dove è giunto il 24 novembre.

Questa traversata del continente sudamericano è un’avventura tecnologica e umana, in cui il pick-up ha affrontato ogni tipo di terreno, clima e altitudine, dimostrando il suo notevole adattamento a questo continente così esteso. Andando incontro ai clienti, ha dimostrato che il suo stile personale, la sua grande versatilità e le sue dimensioni soddisfano i bisogni di una clientela esigente e diversificata. Per Peugeot, il lancio del Landtrek è un evento importante: il segmento dei pick-up “One-Ton”, di cui fa parte, e che ha la maggiore copertura nei paesi extra-europei, rappresenta quasi la metà del mercato dei veicoli commerciali leggeri in America Latina. Il segmento rappresenta, da solo, 2,4 milioni di esemplari nel mondo, di cui quasi 400.000 venduti nel continente sudamericano. Alla fine di un raid di ben 17.000 km con una terza tappa in terra argentina, i tre equipaggi che compongono la spedizione “Conectando las Amèricas” hanno raggiunto la piccola città di Ushuaia, la città più meridionale dell’Argentina, situata a sud della grande isola della Terra del Fuoco. La spedizione è partita il 25 novembre 2020 da Los Cabos, in Messico, in occasione della presentazione del nuovo pick-up Peugeot Landtrek alla stampa nazionale e internazionale, in anteprima mondiale.

