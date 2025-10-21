Tre arresti nel Cosentino per falso e truffa ai danni del SSN

COSENZA (ITALPRESS) - I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e del Comando provinciale di Cosenza, coordinati dalla Procura di Castrovillari, hanno dato esecuzione a misure cautelari degli arresti domiciliari nei confronti di tre persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione, falso e truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Contestualmente, è stata data esecuzione al sequestro preventivo, emesso dal gip, equivalente al danno erariale causato, di circa 1.2 milioni di euro. vbo/mca2 Fonte video: Carabinieri