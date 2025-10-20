Travolti da un treno mentre attraversavano i binari: un morto e due feriti gravi in provincia di Novara

TRECATE (NOVARA) (ITALPRESS) – Questo pomeriggio, attorno alle 18,30 a Trecate, in provincia di Novara, tre persone che stavano attraversando i binari nei pressi della stazione ferroviaria, sono stati investiti da un convoglio proveniente da Torino e diretto a Milano. Una delle tre persone, un giovane di circa 20 anni, è morto sul colpo e gli altri due sono rimasti feriti gravemente, uno in codice rosso e uno in codice giallo. La circolazione ferroviaria è in graduale ripresa.

SALVINI “PROFONDAMENTE ADDOLORATO”

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini è profondamente addolorato per la tragedia che si è consumata in provincia di Novara dove un treno ha travolto tre persone che – dalle prime informazioni – si trovavano sui binari senza autorizzazione. Salvini ha chiesto una relazione dettagliata sull’accaduto ed esprime massima vicinanza alle famiglie coinvolte.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).