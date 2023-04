ROMA (ITALPRESS) – “Vuoi un upgrade gratuito? Prova a prendermi, se mi becchi in aeroporto ti cedo il mio posto a bordo”. E’ la sfida lanciata da Matteo Rainisio, ideatore del blog TheFlightClub.it.

“Sempre più spesso incontro lettori e follower in giro per gli aeroporti italiani e non solo – spiega Rainisio sul blog -. Ho quindi deciso di copiare l’idea che circa 10 anni era stata lanciata da un travel blogger americano (ma potrei anche sbagliarmi). Il gioco è semplicissimo: se ci becchiamo in aeroporto ti lascio il mio posto a bordo (se è meglio del tuo ovviamente) e facciamo cambio”.

Rainisio sul blog riporta la mappa dei suoi viaggi in programma da oggi alla fine del 2023, con le tratte in business class o superiore.

“Bisogna essere fortunati, ma la ricompensa potrebbe essere una poltrona di QSuite – sottolinea -, la miglior business class al mondo o la poltrona di prima classe più cara al mondo. Le regole sono semplicemente queste: iscriviti alla caccia al tesoro semplicemente iscrivendoti al nostro canale YT e seguendo il nostro profilo IG; non importa dove mi trovi, basta che mi trovi prima che arrivo al gate; devi essere in possesso di un biglietto sul mio stesso volo, nello stesso giorno/ora; dovrai accettare di finire sul mio canale YT e su questo sito per raccontare come hai viaggiato grazie al tuo upgrade gratuito”.

“A scanso di equivoci – prosegue il travel blogger -: questo non è un concorso a premi, ma una caccia al tesoro o al barbone in aeroporto. Se mi trovi e mi dici “Hey barbone, voglio il tuo posto” e siamo sullo stesso volo avrai il mio posto e io mi siederò al tuo, per tutto il volo. Non c’è un notaio, ma nell’epoca dei social essere sbugiardati è molto facile. Alcuni voli non partecipano a questa caccia al tesoro. Per capire se quel volo specifico non sarà in palio basterà controllare se ho condiviso la mia posizione sui canali social e/o inserito quell’aeroporto nella newsletter settimanale”.

