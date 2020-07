CAGLIARI (ITALPRESS) – Una ferrovia dell’Alta velocità per collegare il Nord e il Sud dell’isola. A spingere per quello che sarebbe una vera e propria rivoluzione per la Sardegna è il governatore Christian Solinas, che ne ha parlato durante un’audizione in commissione Trasporti della Camera dei deputati, convocata per discutere dello stato della mobilità nella Regione. Tra le esigenze principali dell’isola, infatti, c’è proprio quella di arrivare celermente a un potenziamento delle ferrovie. “Vogliamo l’alta velocità in Sardegna – ha detto Solinas – e intendiamo sviluppare progetti che guardano al futuro per rivoluzionare il modo di abitare nella nostra terra”. Come spiegato dal governatore, “la questione trasporti è vitale per la Sardegna”. L’isola ha infatti la necessità di potersi connettere pienamente con la terraferma e con i mercati, per assicurare mobilità e sviluppo a cittadini e aziende. in commissione Solinas ha affrontato anche il tema della continuità territoriale. “Attraversiamo una fase di transizione per quanto riguarda la continuità territoriale aerea – ha spiegato – e proprio in questo contesto sarebbe necessario che il Governo supportasse la Regione nei confronti dell’Ue sostenendo le richieste e il diritto alla mobilità dei sardi, anche ipotizzando un sistema di frequenze e rotte che non incorra nel limite degli aiuti di stato”. Inevitabile anche la questione di Air Italy. “Il Governo – ha detto Solinas – deve tenere conto delle professionalità e del capitale tecnologico dell’azienda da valorizzare nell’ambito della strategia nazionale di sviluppo del settore aeronautico, anche con la creazione di una compagnia ‘regionalè”. Per quanto riguarda la continuità territoriale marittima, “siamo in una fase di proroga e ciò rappresenta una incertezza per i cittadini e per il sistema economico, sarebbe quindi opportuno assicurare, nell’ambito della leale collaborazione tra le istituzioni, il rispetto del pieno e determinato coinvolgimento della Regione anche nella fase di predisposizione delle rotte.

(ITALPRESS).