NAPOLI (ITALPRESS) – “Abbiamo illustrato un programma gigantesco che riguarda i trasporti in Campania. Dall’acquisto di mezzi nuovi, mille pullman, 120 treni nuovi, lavori infrastrutturali e cantieri che riaprono. Parliamo di inestimenti nell’arco di due anni per oltre 15 miliardi di euro”.

Lo ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa Eav per fare il punto sul piano di ammodernamento dei trasporti.

“Un programma incredibile che ha consentito di dare respiro alle fabbriche dei trasporti i Campania e che ci ha consntito di arrivare a 4 mila nuove assunzioni e di assorbire i 500 dipenententi del Ctp, che era stata portata al fallimento”

“Abbiamo potenziato la sicurezza perchè i mezzi che abbiamo preso sono dotati di videosorveglianza a distanza per evitare fenomeni di microdelinquenza. E’ evidente che per i turisti potersi muovere in libertà su un trasporto efficiente è un incentivo a raggiungere i nostri territori attraenti”.

Foto: Ufficio stampa Regione Campania

