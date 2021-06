ROMA (ITALPRESS) – Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Teo Luzi e il Presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Dott. Nicola Zaccheo, hanno sottoscritto oggi un protocollo d’intesa che disciplina l’attività di collaborazione tra l’Arma e l’Autorità per la tutela dei diritti dei passeggeri. La collaborazione riguarderà, in particolare: lo svolgimento di controlli congiunti presso i soggetti sottoposti a regolazione in materia di trasporti; lo scambio d’informazioni in ordine ad atti e comportamenti dei vettori e degli enti di gestione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto lesivi dei diritti di utenti e passeggeri; l’organizzazione di iniziative didattiche, formative e divulgative per favorire la condivisione di esperienze e lo scambio di “best practice”. Il protocollo stabilisce anche una collaborazione “operativa”, in base alla quale l’Autorità, allorquando ritenga necessario eseguire controlli congiuntamente all’Arma, potrà richiedere il supporto dei Comandi provinciali Carabinieri.

L’Arma garantirà l’assistenza ai funzionari dell’Autorità nell’esecuzione di controlli presso i soggetti sottoposti a regolazione in materia di trasporti, con il coinvolgimento dei Comandi territorialmente competenti. “La collaborazione istituzionale con l’Arma dei Carabinieri, quotidianamente impegnata nel garantire sicurezza ai cittadini – ha dichiarato il Presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti, Nicola Zaccheo – ci consentirà di esercitare più efficacemente la nostra attività a tutela dei diritti dei passeggeri e della mobilità del Paese, nonché di rafforzare le funzioni ispettive sul territorio. Le iniziative volte alla condivisione di competenze e ‘best practice’, avviate grazie a questa collaborazione – ha concluso Zaccheo – costituiranno un importante e proficuo confronto per entrambe le amministrazioni”.

(ITALPRESS).