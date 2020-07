PALERMO (ITALPRESS) – Un tagliando giornaliero per viaggiare a Palermo su treni, bus e tram. L’accordo di ‘biglietto integratò tra Amat e Trenitalia porta in Sicilia una novità. Turisti e cittadini palermitani potranno usufruire di più servizi evitando di acquistare diversi ticket. “L’esigenza è quella di facilitare il passeggero, di incoraggiarlo ad usare i mezzi pubblici, anche per decongestionare il traffico nelle grandi città e nelle adiacenze – ha spiegato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans -. Un biglietto unico per il treno, per il tram e per l’autobus ci sembra una soluzione, certamente non nuova nel contesto d’Italia, ma nuova per la Sicilia. Il progetto sperimentale parte da Palermo ma sarà esteso a Catania e a Messina. Speriamo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, con l’assessore ai trasporti Falcone e con gli altri enti interessati di poter coinvolgere nel progetto anche li scali aeroportuali”.

I biglietti saranno in vendita a partire da domani al prezzo di 5,50 euro, con i bambini fino ad 11 anni (accompagnati) che viaggeranno gratis: “Il modo migliore per esprimere un apprezzamento è dire ‘finalmentè – ha sottolineato il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando -. Abbiamo realizzato quello che era il desiderio di chi sostiene la mobilità sostenibile. L’Amat diventa sempre di più un’azienda leader nel settore del trasporto pubblico locale che va dal car sharing al biglietto unico. Credo che basterebbe questo per ricordare come le linee di tram realizzate e quelle da realizzare saranno un ulteriore incremento della mobilità sostenibile”.

“Il biglietto integrato è frutto di uno sforzo di squadra tra Regione siciliana, Trenitalia e Comune di Palermo – ha detto l’amministratore delegato Trenitalia, Orazio Iacono, in collegamento video -. Il trasporto regionale è la priorità di Trenitalia. L’obiettivo è quello di modernizzare nel più breve tempo possibile il sistema di mobilità collettiva di concerto con la Regione Siciliana. E il biglietto integrato è il primo passo verso questa direzione”.

Tante le iniziative che a livello regionale verranno avviate per quanto concerne i trasporti: “E’ una bella novità che sicuramente aumenta il numero di servizi a disposizione di turisti e cittadini – ha affermato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Marco Falcone -. Questa iniziativa fa ben comprendere quale sia il nostro spirito e la voglia di innovazione. Il biglietto unico rappresenta sicuramente il via per ulteriori progetti”.

Soddisfatto anche per il presidente di Amat, Michele Cimino: “Un ringraziamento per questa attività che si è svolta in piena sinergia e collaborazione. Per noi questo è un ulteriore risultato. E’ un buon risultato per un’azienda come la nostra aver dialogato con spirito di proposizione con il governo regionale e con quello comunale”.

