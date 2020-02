Trapianti, nuovo modello per Centro regionale

Un nuovo modello organizzativo del Centro Regionale Trapianti Sicilia per far crescere le donazioni di organi. Ad illustrarlo e' stato l'assessore regionale Ruggero Razza, in conferenza stampa. Presenti il direttore del Centro Nazionale Trapianti, Massimo Cardillo; il nuovo coordinatore del Crt Giorgio Battaglia; e la responsabile dell'Area coordinamento del processo donazione e trapianto del Crt, Bruna Piazza. rna/vbo/r