Trapianti, Battaglia “La Sicilia piange la malattia delle opposizioni”

"Nel primo trimestre, rispetto all'anno scorso, abbiamo quasi raddoppiato il numero di accertamenti fatto in rianimazione, ma la Sicilia piange una grande malattia, quella dell'opposizione, un dato che purtroppo non sta cambiando". Lo dice in un'intervista all'Italpress Giorgio Battaglia, coordinatore del Centro regionale trapianti della Sicilia. xd6/fsc/gtr