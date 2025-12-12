Transizione green, Buzzella “Mai vista una deindustrializzazione così veloce”

ROMA (ITALPRESS) - "La chimica è l'industria delle industrie, senza chimica non ci sarebbe infatti manifattura. Negli ultimi tre anni però la chimica europea ha perso più di 23 milioni di tonnellate di capacità produttiva, in termini di impianti che hanno chiuso, pari all'8,5% dell'intera capacità. In base alle previsioni del CEFIC, nei prossimi 4 anni si perderanno 200 mila posizioni lavorative nell'industria chimica, che tradotte in termini quantitativi significa un'ulteriore riduzione del 20%. Sarebbe un dato di una drammaticità assoluta, trattandosi di una perdita del 30% in 6/7 anni: non si è mai vista una deindustrializzazione così veloce". Lo ha detto il presidente di Federchimica, Francesco Buzzella, ospite di Focus ESG, format tv dell'Agenzia Italpress. fsc/gsl