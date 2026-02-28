Tram deragliato a Milano, le immagini dopo la rimozione del mezzo

MILANO (ITALPRESS) - La circolazione all'angolo tra viale Vittorio Veneto e via lazzaretto, dove ieri pomeriggio è deragliato il tram 9, è tornata alla normalità in tutte le direzioni. I lavori di sgombero dei binari si sono conclusi attorno alle quattro di questa notte. È invece ancora transennato il negozio all'angolo tra le due vie dove si è scontrato il tram, sotto presidio della polizia locale. xh7/col3/mca2