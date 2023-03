CROTONE (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato alla camera ardente allestita al Palazzetto dello Sport di Crotone per le 67 vittime del naufragio avvenuto la notte tra sabato e domenica scorsi. In precedenza il capo dello Stato aveva fatto visita ai feriti ricoverati in ospedale.

– foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).