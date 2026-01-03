Home Video News esteri Tragedia Crans Montana, l’arrivo al Niguarda della paziente 15enne
Tragedia Crans Montana, l’arrivo al Niguarda della paziente 15enne
MILANO (ITALPRESS) - Una ragazza di 15 anni, rimasta ferita nell'incidente della notte di Capodanno a Crans-Montana, è arrivata all'Ospedale Niguarda di Milano dopo il trasferimento in elicottero da Losanna. Si tratta dell'ottavo paziente in tre giorni preso in carico dal Centro Ustioni dall'inizio dell'emergenza. mgg/mec (Fonte Video: Ospedale Niguarda di Milano).