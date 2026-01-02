Tragedia Crans-Montana, Fontana “Fatto inaccettabile, riflettere su sicurezza”

MILANO (ITALPRESS) - "È incredibile. Una cosa assolutamente inaccettabile e che ci deve far riflettere molto: per il futuro credo sia necessario porre ancora più attenzione alle misure di prevenzione e sicurezza. Non si può accettare che ci sia anche la più piccola manchevolezza". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana parlando con i giornalisti dopo aver fatto visita ai giovani feriti nella tragedia a Crans-Montana e ricoverati all'ospedale Niguarda di Milano. "Mi sembra che la risposta che il Niguarda e la sanità lombarda hanno dato sia di grandissimo livello, ci fa piacere in questo momento drammatico metterci a disposizione di questi ragazzi, che hanno vissuto una esperienza che è incredibile - ha aggiunto - Non ho parlato con i familiari, solo con i medici e i primari. Con i familiari parla soprattutto una equipe di psicologi, che cerca di aiutarli ad essere forti in questo momento difficile".