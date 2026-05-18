Traffico di droga, armi ed estorsione: 19 misure cautelari ad Aprilia

ROMA (ITALPRESS) – Sgominata da carabinieri un’associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti, estorsione, ricettazione, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo che operava tra il Lazio e il Nord Italia. Militari del reparto di Aprilia, con il supporto dei reparti territorialmente competenti, al Nucleo Cinofili di Ponte Galeria e al Nucleo Elicotteri di Pratica di Mare, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia capitolina, nei confronti di 19 persone. L’indagine, condotta dai militari di Aprilia dal febbraio 2021 al dicembre 2022 e coordinata dalla DDa di Roma, trae origine dallo scioglimento del Comune di Aprilia. Secondo gli investigatori, si legge in una nota, il gruppo criminale operava ad Aprilia e nei comuni limitrofi ed “era dedita alla produzione, all’importazione – anche attraverso canali di rifornimento internazionali localizzati in Belgio – e alla commercializzazione di sostanza stupefacente nelle province di Latina, Roma, Massa Carrara, Novara e Perugia, sfruttando per la propria attività altresì i contatti intercorsi con una figura criminale qualificata, contigua alla ‘ndrangheta nella sua articolazione territoriale denominata “cosca Morabito” di Africo”.

Nell’ambito dell’attività di monitoraggio, è stato possibile evidenziare l’approvvigionamento verso le piazze di spaccio di oltre 7 chili di cocaina, 50 chili di hashish e 35 chili di marijuana. Nel corso delle investigazioni, sono stati arrestati, in flagranza di reato, cinque soggetti per la detenzione complessiva di circa 2 chili di cocaina. Le indagini hanno permesso di accertare la disponibilità da parte dei componenti del gruppo criminale di “un ingente quantitativo di armi, tra cui un fucile mitragliatore, da loro utilizzate per minacciare e intimorire gli acquirenti inadempienti, tra cui anche il titolare di un ristorante di Aprilia, così come di rilevare la riconducibilità in capo al sodalizio, di una società di autonoleggio di Aprilia, le cui autovetture venivano utilizzate esclusivamente per la commercializzazione della sostanza stupefacente”, nonché “l’attività criminale svolta da un dipendente del ministero dell’Istruzione, che avrebbe offerto il proprio supporto tecnico per garantire la perfetta riuscita del processo di coltivazione e produzione della marijuana in serra”.

– foto da video Carabinieri Aprilia –

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