Traffico di cocaina agli imbarcaderi di Messina, 3 arresti

I Finanzieri del Comando provinciale di Messina, in due distinte operazioni eseguite con l'ausilio delle unità cinofile, hanno sequestrato oltre 1.500 grammi di cocaina in transito dagli imbarchi di Messina e tratto in arresto tre persone ritenute responsabili dell'illecito traffico di droga. vbo/com