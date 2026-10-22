Tra IA e robotica, a Roma il dibattito sul futuro della difesa

ROMA (ITALPRESS) - Capacità di difesa, deterrenza e costruzione della pace, futuro della sicurezza europea e atlantica e sfide tecnologiche sono stati i temi della festa annuale di Airpress, a Villa Blanc, a Roma, con rappresentanti di Istituzioni, Forze Armate, industria, mondo accademico ed esperti del settore. L’edizione, intitolata “Arsenale per la pace”, ha affrontato il legame tra capacità militari, deterrenza, innovazione e sicurezza, in un contesto internazionale di confronto permanente. xb1/f04/mrc/mgg/gtr