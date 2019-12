Toyota Motor Europe (TME) e Business School ISDI, tramite ISDI Accelerator, hanno creato i Toyota Startup Awards. Questa competizione si rivolge a società di mobilità inclusiva che offrono soluzioni innovative che consentono alle persone con disabilità fisiche di spostarsi più liberamente e facilitare la loro vita quotidiana. Otto startup saranno invitate a partecipare a 4YFN a Barcellona dal 24 al 26 febbraio 2020 per presentare i loro prodotti o servizi nello stand Toyota e partecipare a una vera e propria competizione davanti a una giuria tecnica selezionata da TME. I vincitori avranno una corsia preferenziale per il Toyota Accelerator Program. Le startup interessate possono presentare domanda tra il 19 dicembre e il 26 gennaio.

Uno dei criteri principali è che i candidati devono concentrarsi sui seguenti tre settori: Mobilità socialmente inclusiva: soluzioni di mobilità create per soddisfare la necessità di mobilità delle persone con disabilità fisiche, degli anziani e dei bambini, nonché delle persone che vivono nelle aree suburbane. Accessibilità: fornire approcci innovativi che aumentino l’accessibilità alle soluzioni di mobilità e quindi consentano un futuro di “Mobilità per tutti”. Mobilità alternativa: sviluppo di nuovi prodotti, servizi, strumenti, tecnologie e / o modelli di business alternativi che possano contribuire a un futuro di “Mobilità per tutti”. Una giuria formata da esperti di TME e ISDI Accelerator sceglierà tra i partecipanti un massimo di otto progetti che diventeranno finalisti per i Toyota Startup Awards e si uniranno a Toyota all’4YFN. Le startup selezionate beneficeranno di: Spazio gratuito presso lo stand Toyota durante i tre giorni dell’evento 4YFN per presentare i loro prodotti e/o soluzioni innovative.

Uno slot esclusivo sul palco Toyota del 4YFN per presentare la loro soluzione. Esposizione a visitatori dell’evento, potenziali investitori e dirigenti Toyota. Accesso a MWC Barcelona giovedì 27 febbraio 2020 per i team delle startup. Alloggio per la durata dell’evento 4YFN per due membri di ogni startup. L’opportunità di ottenere una corsia preferenziale al programma Toyota Accelerator che offrirà formazione, tutoraggio, intermediazione con investitori privati, nonché una potenziale futura collaborazione con TME. I vincitori dei Toyota Startup Awards saranno annunciati dalla Toyota sul palco principale di 4YFN il 25 febbraio 2020. La campagna globale Toyota “Start Your Impossible” trasmette il messaggio che quando le persone sono libere di muoversi, tutto è possibile. Toyota ritiene che la mobilità vada oltre le auto; si tratta di superare i limiti. In questo spirito la nostra missione è fornire libertà di movimento a tutti. La nostra visione è di offrire soluzioni di mobilità integrata a tutti, compresi quelli con disabilità fisiche, garantendo una società più aperta e inclusiva che consenta alle persone di sfidare il proprio potenziale. Le startup sono invitate a presentare la domanda tramite il sito Web dedicato: http://toyotastartupawards.com/

(ITALPRESS).