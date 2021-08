ROMA (ITALPRESS) – Toyota presenta la nuova Yaris Cross, un vero Suv in scala ridotta, che offre la posizione di guida rialzata, la praticità e la spaziosità interna in un’auto dalle dimensioni compatte che la rendono perfetta per una guida urbana. Una delle caratteristiche che contraddistinguono la nuova Yaris Cross come vero Suv è la disponibilità di un sistema di trazione integrale intelligente, caratteristica unica nella sua categoria per un veicolo ibrido. Il powertrain ibrido è basato sul sistema da 1.5 litri a ciclo Atkinson di quarta generazione da 116 CV che ha debuttato sulla nuova Yaris. L’efficienza del sistema garantirà emissioni di CO2 a partire da 100 g/km nella Yaris Cross a trazione anteriore, e 106 g/km nei modelli AWD-i. La nuova Yaris Cross è disponibile in cinque allestimenti. La versione di ingresso è la Active, già equipaggiata di serie con cerchi in lega da 16″, climatizzatore automatico,fari fendinebbia a LED, sensore pioggia e crepuscolare, Toyota Touch 3 con 4 speaker, schermo da 8″, DAB e Smartphone Integration e retrocamera di parcheggio. La versione Trend, cuore della gamma e versione che dovrà rappresentare l’allestimento più venduto, presenta cerchi in lega da 17″, fari full LED, vernice metallizzata, strumentazione digitale da 7″, Toyota Smart Connect con 6 speaker, schermo da 9″, Smartphone Integration senza fili e con Cloud Navi System integrato e Smart Entry & Push Start. L’alto di gamma è composto da tre versioni: l’allestimento Lounge, Adventure e Premiere. Quest’ultima ha la dotazione più ricca in termini di comfort e tecnologia: colore speciale Gold&Black, fari anteriori Matrix LED con proiettori AHS, power back door, Head-up display, interni in pelle Premium Black, sistema audio Premium JBL a 8 altoparlanti, Blind Spot Monitor (BSM) e Rear Cross Traffic Alert Brake (RCTA-B). Gli allestimeti Trend, Lounge, Adventure e Premiere sono disponibili anche con la trazione integrale intelligente AWD-i. Per la nuova Yaris Cross Active l’offerta di lancio sarà a partire da 22.650 euro in caso di permuta o rottamazione grazie al WeHybrid Bonus di 2.750 euro.

La versione Trend verrà proposta invece ad un prezzo di 24.350 euro grazie sempre al WeHybrid Bonus che sale a 3.250 euro.

La versione Lounge e la versione Adventure verranno proposte allo stesso prezzo promozionale di 26.050 euro, lasciando al cliente la scelta tra una variante più chic o una più avventurosa mentre la versione top di gamma Premiere si posizionerà a 28.350 euro con un WeHybrid bonus che arriva fino a 4.250 euro. Il passaggio alla versione AWD-i avrà un sovraprezzo di 2.500 euro.

In occasione del lancio l’offerta finanziaria di Toyota si evolve in nuovo programma, il Toyota Easy che mantiene la disponibilità di 3 opzioni alla fine del contratto, ma con la novità del valore garantito plus. Alla sicurezza offerta da un valore di riacquisto certo durante tutta la durata del piano, possibile grazie al valore mensilizzato, si abbina la possibilità di un aggiornamento del patto di riacquisto sulla base dei chilometri effettivamente percorsi. Non manca la nuova formula di noleggio Kinto One con canone mensile a partire da 269 euro (iva esclusa, 36 mesi e percorrenza di 45.000 km), che prevede manutenzione ordinaria e straordinaria, servizi assicurativi e Lojack Classic, assicurazione kasko con franchigia zero euro e l’assicurazione furto e incendio con scoperto a zero.

(ITALPRESS).