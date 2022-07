ROMA (ITALPRESS) – Toyota presenta le novità che verranno introdotte sul nuovo RAV4 2023, una serie di perfezionamenti che si concentrano sul miglioramento della vita a bordo con nuovi sistemi multimediali e un nuovo digital cockpit personalizzabile. Anche la sicurezza fa un netto passo in avanti, con nuove funzioni aggiunte al sistema Toyota Safety Sense. I cambiamenti sono implementati su tutta la gamma di modelli Hybrid e Plug-in Hybrid. RAV4 Hybrid è disponibile in 4 allestimenti.

La versione d’ingresso Active, già dotata di un equipaggiamento completo sotto tutti i punti di vista, offre di serie tutte le novità introdotte con la gamma 2023, tra cui il digital cockpit da 12,3″, il sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 10,5″ e le nuove funzionalità del Toyota Safety Sense. Completano la dotazione i cerchi in lega da 18″, fari Bi-LED, fendinebbia a LED, retrocamera e sensori di parcheggio posteriori e il climatizzatore bi-zona. La versione Active può inoltre essere arricchita con il Dynamic Pack, che include vetri posteriori privacy, sistema di avviamento senza chiave Smart Entry e portellone posteriore ad azionamento elettrico.

Nel cuore della gamma l’allestimento Style, caratterizzato da un look più sportivo grazie ai cerchi da 18″ Black e alla finitura bi-tone della carrozzeria con tetto Midnight Black metallic e vernice di metallizzata di serie. La Style aggiunge inoltre alla già completa Active i fari LED Projector, sedili sportivi in Leather Tex (anteriori riscaldabili con regolazioni elettriche e supporto lombare lato guida), i sensori di parcheggio anteriori e gli equipaggiamenti contenuti nel Dynamic Pack. La versione Adventure è quella che sicuramente rappresenta al meglio lo spirito off-road di RAV4. Si distingue per i dettagli estetici esclusivi che prendono spunto dal mondo dei fuoristrada Toyota, quali la calandra nera dal design specifico, i passaruota allargati, le protezioni sottoscocca anteriori e posteriori. RAV4 Adventure è inoltre disponibile in finitura bi-tone con carrozzeria Urban Khaki e tetto Dynamic Gray, un accostamento cromatico che richiama il leggendario Land Cruiser 40. In aggiunta alla versione Style troviamo infine l’impianto audio JBL a 9 altoparlanti e i cerchi in lega da 19″ Matt Gray.

Al vertice della gamma RAV4 Hybrid si posiziona l’allestimento Lounge. Caratterizzata dal design sobrio ed elegante dei cerchi Silver da 19″ e della vernice a tinta unita con metallizzato di serie, la versione Lounge aggiunge alla Style interni in pelle totale con regolazioni elettriche e memorie sul lato guida, Blind Spot Monitor con Rear Cross Traffic Alert Brake, Panoramic View Monitor con visuale a 360°, specchietto retrovisore con retrocamera integrata, sensori di parcheggio con frenata automatica e portellone posteriore ad azionamento elettrico e kick sensor. La gamma RAV4 Plug-in si articola invece su due allestimenti. L’allestimento More Dynamic offre anche in questo caso di serie tutte le novità proprie della gamma RAV4 2023 in termini di infotainment e sicurezza. Completano l’equipaggiamento i cerchi da 18″, fari e fendinebbia a LED, Interni in pelle (anteriori riscaldabili), Wireless Charger, Blind Spot Monitor e On Board Charger da 6,6 kW. La versione More Style offre di serie equipaggiamenti propri dei segmenti Premium, quali l’impianto JBL a 9 altoparlanti, l’Head Up Display, lo specchietto retrovisore con retrocamera integrata, il tetto apribile panoramico e gli interni in pelle naturale con sedili anteriori e posteriori riscaldabili. La vettura è esternamente caratterizzata da cerchi in lega da 19″ con design specifico e carrozzeria in finitura bi-tone con tetto nero a contrasto. La gamma RAV4 Hybrid ha un listino che parte da 40.000 euro per la versione Active 2WD e 44.000 euro per la Style 2WD. Il sovrapprezzo per le versioni a trazione integrale AWD-i è di 2.500 euro. Gli allestimenti Adventure e Lounge, disponibili solo in configurazione AWD-i, hanno un listino rispettivamente di 48.500 e 50.000 euro. L’offerta di lancio prevede uno sconto di 4.750 euro su tutta la gamma, grazie ai WeHybrid bonus in caso di permuta o rottamazione. La gamma RAV4 2023 avrà dunque un prezzo di accesso promozionale di 35.250 euro per la versione Active 2WD.

