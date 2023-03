ROMA (ITALPRESS) – Toyota e Undercover re-immaginano Aygo X trasformandola in una vetrina che mostra il meglio di entrambi i brand. Svelata in concomitanza della sfilata Undercover autunno 2023 alla Paris Fashion Week, presenta caratteristiche di design interne ed esterne uniche, in un drop di soli 1.000 esemplari per l’Italia. Ispirate alle filosofie di design di Jun Takahashi basate su anticonformismo e rottura degli stereotipi, le novità di design includono un’esclusiva colorazione grigio con finitura bi-tone appositamente sviluppata da Toyota, inserti Coral Red per i cerchi in lega da 18″ e gli interni, sedili brandizzati, tappetini con motivo monogram e adesivi sul tetto che mettono in mostra il claim Chaos/Balance. Il tema Undercover di contrasti sovrapposti – punk e couture, digitale e analogico – si estende in questa collaborazione con i mondi della moda e dell’automobile che si incontrano perfettamente per dare vita a una campagna di lancio ambientata nel mondo semi-immaginario di Paris, Tokyo.

“E’ stata la mia prima esperienza professionale su un’auto e, dato che Toyota è un marchio giapponese così prestigioso e innovativo, ha avuto per me un profondo significato emotivo”, afferma Takahashi. “Fondere insieme due elementi o mondi contraddittori, è emozionante per me e sia i materiali che il modo in cui abbiamo scelto i colori differiscono completamente dalle tipiche collaborazioni con il mondo della moda. Credo che abbiamo ottenuto un design che è ancora molto Undercover sebbene in armonia con la città”, aggiunge. Passando da una carrozzeria hatchback a crossover, gli stilisti Toyota in Europa hanno creato una risposta emozionale unica nella nuova Aygo X, che può essere percepita da guidatore, passeggero o da chi la osserva su strada.

“Sapevamo che Undercover avrebbe potuto amplificare ulteriormente il forte carattere della Aygo X ed eravamo entusiasti di esplorare come il linguaggio della moda di Jun potesse essere tradotto nel processo di sviluppo dell’auto”, dichiara Tadao Mori, Head of Styling Design di Toyota Europe.

Le prime 250 unità di Aygo X Undercover destinate all’Italia saranno preordinabili sul sito Toyota.it a partire dal 13 marzo fino al 30 aprile. I clienti, versando un acconto rimborsabile di 200 euro, avranno il vantaggio di essere tra i primi a guidare la Nuova Aygo X Undercover e potranno accedere ad esclusive formule di acquisto e noleggio.

