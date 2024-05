ROMA (ITALPRESS) – Dal 2019, il marchio smart ha aumentato la sua presenza globale in 23 Paesi e regioni in Europa, Grande Cina, Sud-Est asiatico, Africa e Medio Oriente, con operazioni commerciali basate sulla strategia “China-Europe Dual-Home”. Con il suo portafoglio di prodotti completamente elettrici, smart prevede di continuare la sua espansione in nuovi mercati nel corso del 2024, tra cui Australia, Nuova Zelanda e Sud America.

“Nell’ambito della sua strategia di sviluppo globale, smart sta raggiungendo un livello superiore. Le nostre attività si sono estese a 23 Paesi e regioni, immatricolando complessivamente quasi 80.000 a livello globale. In linea con la nostra strategia di sviluppo globale ‘Cina-Europa Dual-Homè, smart sta ora accelerando per accrescere la sua presenza commerciale, collaborando con partner di primo piano per portare il marchio in più mercati del mondo” dichiara Tong Xiangbei, Global CEO di smart.

smart ha anche annunciato il suo nuovo claim: “open your mind” con cui intende sottolineare il proprio approccio di apertura verso nuove prospettive e opportunità. Per sostenere ulteriormente la diversità di pensiero, cultura e credenze su scala globale, smart intende assumere il ruolo di cooperation platform per la condivisione e l’ispirazione creativa. Questo si basa sugli sforzi del marchio per rompere con le convenzioni, alla costante ricerca delle migliori soluzioni per la mobilità urbana e non solo. Oggi smart vanta un portfolio prodotti di due modelli, 1 e 3. 1 è stato il primo modello della nuova famiglia di prodotti completamente elettrici di smart, un SUV compatto dal design innovativo e all’avanguardia. smart 3 è, invece, il primo SUV Coupè firmato smart e si distingue da prestazioni eccezionali e un forte dinamismo stilistico. In occasione del salone di Pechino, smart ha presentato la Concept smart #5 che anticipa le forme del terzo modello della famiglia atteso nella sua versione definitiva nella seconda metà del 2024. La Concept #5 è il modello più versatile della nuova generazione smart e segna l’ingresso del marchio completamente elettrico nel segmento dei mid-size SUV premium.

