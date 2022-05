ROMA (ITALPRESS) – Giunto alla 19ma edizione, DealerSTAT è lo studio che punta a indagare la soddisfazione dei concessionari auto nei confronti delle case automobilistiche. La rilevazione è avvenuta tra l’8 marzo e il 14 aprile, ha coinvolto 33 marchi e oltre il 60% dei concessionari italiani, per un totale di 1.378 questionari raccolti. I risultati sono stati presentati in occasione del Automotive Dealer Day, il principale evento B2B per il settore auto in Europa organizzato da Quintegia.

Nella classifica complessiva di soddisfazione dei concessionari italiani, Toyota si aggiudica il 2° posto, al primo posto tra i brand generalisti. Particolarmente apprezzate dai concessionari Toyota sono state: la strategia di prodotto, la capacità di fidelizzare i propri clienti e di generare business crescente nel lungo periodo attraverso l’ecosistema dei servizi offerti, la competenza e la comprensione del business da parte del management vendita e i servizi finanziari e assicurativi, categorie nelle quali Toyota è al primo posto. Nella categoria delle formazione vendita e post-vendita Toyota risulta prima tra i brand generalisti. Tra i temi oggetto di indagine, per la prima volta da quest’anno è stato inserito il supporto per iniziative di sostenibilità ambientale e sociale, in cui Toyota è risultata al 1° posto e si è contraddistinta per il sostegno e lo stimolo fornito alla propria rete per iniziative e percorsi di sostenibilità, ottenendo il punteggio più alto.

A salire sul palco per ritirare il premio Luigi Lucà, Ad di Toyota Motor Italia: “E’ motivo di grande orgoglio ricevere questo riconoscimento dai nostri concessionari Toyota e Lexus e desidero ringraziarli per la dedizione nell’essere il punto di riferimento sul territorio per tutti i nostri clienti. Il nostro impegno è quello di voler crescere insieme alla nostra rete per contribuire alla creazione di una società migliore, attraverso una mobilità sempre più sostenibile e inclusiva, in linea con la nostra visione Beyond Zero. Un impegno – ha sottolineato – che perseguiamo non solo attraverso la nostra gamma elettrificata, ma anche attraverso innovative soluzioni finanziarie, assicurative e di mobilità a 360°, che rendono il cliente protagonista responsabile di un percorso comune verso la mobilità sostenibile”.

(ITALPRESS).

