ROMA (ITALPRESS) – Toyota e Undercover – Innovatori nei loro rispettivi campi – re-immaginano Aygo X trasformandola in una vetrina che mostra il meglio di entrambi i brand, una nuova icona dello spirito sovversivo per cui Jun Takahashi è noto. Svelata in concomitanza della sfilata Undercover Autunno 2023 alla Paris Fashion Week, Aygo X Undercover presenta caratteristiche di design interne ed esterne uniche, in un drop di soli 1.000 esemplari per l’Italia. Ispirate alle filosofie di design di Takahashi basate su anticonformismo e rottura degli stereotipi, le novità di design includono un’esclusiva colorazione grigio con finitura bi-tone appositamente sviluppata da Toyota, inserti Coral Red per i cerchi in lega da 18″ e gli interni, sedili brandizzati, tappetini con motivo monogram e adesivi sul tetto che mettono in mostra il claim Chaos / Balance. Molto di più della tipica collaborazione tra casa automobilistica e designer.

La personalizzazione estetica impreziosisce il già completo equipaggiamento di Aygo X, che include il sistema di sicurezza attiva e assistenza alla guida Toyota Safety Sense di ultima generazione, Fari LED, Climatizzatore automatico, sedili riscaldabili e sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo ad alta definizione da 9″. In opzione, disponibile il sistema audio premium JBL a 4 altoparlanti. Aygo X Undercover ha un prezzo di listino di 21.950 euro per la versione con cambio manuale, mentre il cambio automatico S-CVT prevede un sovrapprezzo di 1.200 euro. L’unico optional previsto è il sistema audio premium JBL a 4 altoparlanti a 500 euro. Grazie allo sconto di 3.250 euro proposto in fase d lancio in caso di permuta o rottamazione il prezzo scende a 18.700 euro per la versione manuale e 19.900 europer quella con il cambio automatico S-CVT. Aygo X Undercover sarà disponibile presso le concessionarie Toyota entro la fine di giugno.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).