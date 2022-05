ROMA (ITALPRESS) – Air Liquide, CaetanoBus e Toyota Motor Europe hanno firmato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di sviluppare soluzioni a idrogeno integrate. Ciò includerà lo sviluppo di infrastrutture e flotte di veicoli per accelerare l’espansione della mobilità a idrogeno sia per i veicoli leggeri che per quelli pesanti. La partnership riflette l’ambizione condivisa dai tre partner di contribuire alla decarbonizzazione nei trasporti e accelerare lo sviluppo di ecosistemi locali a idrogeno per molteplici applicazioni di mobilità. Le tre società utilizzeranno le loro competenze complementari per la gestione dell’intera filiera della mobilità a idrogeno, che va dalla produzione di idrogeno rinnovabile o a basse emissioni di carbonio, alle infrastrutture di distribuzione e rifornimento, all’impiego in veicoli di diversi segmenti. Inizialmente il focus sarà su autobus, veicoli commerciali leggeri e automobili, con l’ulteriore obiettivo di accelerare nel segmento dei camion pesanti. Esplorando opportunità comuni, i tre principali attori della mobilità a idrogeno contribuiranno all’emergere di nuovi ecosistemi di idrogeno in tutta Europa, un passo fondamentale per stimolare la domanda e facilitare l’accesso all’idrogeno per altre soluzioni di mobilità. Questo include le infrastrutture e le stazioni di rifornimento, nonchè le offerte di veicoli integrati a clienti come compagnie di taxi, operatori nel settore delle flotte, autorità locali e altri. Per Matthieu Giard, vice presidente, membro dell’Executive Committee di Air Liquide, “questo tipo di partnership è essenziale per creare ecosistemi efficienti che favoriranno l’emergere della mobilità a idrogeno in Europa. Questa partnership testimonia la capacità dell’industria di portare soluzioni concrete nella lotta contro i cambiamenti climatici”. “Siamo entusiasti dell’opportunità di unire le nostre forze per espandere lo sviluppo di ecosistemi di idrogeno. Il ruolo di Toyota è quello di portare le applicazioni dell’idrogeno nell’ecosistema. Lavorando insieme ai nostri partner, vogliamo accelerare e intensificare l’uso dell’idrogeno come soluzione a emissioni zero per la mobilità. Ciò ridurrà gradualmente i costi dell’idrogeno e della relativa infrastruttura, migliorando al contempo il modello di business di molte applicazioni future, inclusa la mobilità”, commenta Matt Harrison, presidente e Ceo di Toyota Motor Europe. “E’ un grande piacere lavorare a progetti sull’idrogeno con questi partner e avere la possibilità di rafforzare il ruolo delle nuove forme di energia nel perseguimento di uno stile di vita sostenibile. Se possiamo farlo attraverso delle partnership, al fine di creare un ecosistema completo, è ancora meglio, perchè le transizioni energetiche sono efficaci solo con un vero allineamento tra aziende, paesi e politiche”, sottolinea Patrìcia Vasconcelos, Ceo di CaetanoBus.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Toyota-

