Tour europeo nel 2027 per Mannarino

MILANO (ITALPRESS) – Nel pieno di un’estate di concerti sui palchi dei principali festival italiani, Mannarino annuncia il Tour Europeo 2027 con dieci nuovi appuntamenti live a partire da febbraio nelle principali città europee.
Il tour partirà il 27 febbraio al Volkhaus di Zurigo, per poi proseguire l’1 marzo alla Sala Apolo di Barcellona, il 2 marzo alla Sala Moon di Valencia, il 4 marzo al Paris 15 di Malaga, il 5 marzo alla Sala Changó di Madrid, il 7 marzo a La Machine du Moulin Rouge di Parigi, l’8 marzo a La Madeleine di Bruxelles, il 9 marzoall’O2 Shepherd’s Bush Empire di Londra, l’11 marzo al Melkweg di Amsterdam e concludersi il 12 marzoal SO36 di Berlino. L’annuncio arriva a pochi giorni dall’atteso appuntamento al Parco della Musica di Milano, in programma venerdì 11 settembre, e dalle ultime date italiane del tour estivo.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).