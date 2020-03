Francesco Totti apre ad un possibile ritorno alla Roma. In un’intervista rilasciata a ‘Leggo’, l’ex capitano giallorosso non esclude che, con Friedkin nuovo patron, potrebbe tornare a Trigoria. “Se dovesse arrivare una telefonata, ci parlerò, valuterò. Mai dire mai”, sottolinea Totti. Che, qualora si continui a giocare nonostante l’emergenza globale per il diffondersi del nuovo coronavirus, considera l’Europa League come un obiettivo per la squadra di Fonseca: “Sì, è un obiettivo come il quarto posto, ma sappiamo tutti che non è facile. Il campionato sta per finire e l’Europa League si sta restringendo. Se si vince e si ottengono risultati bisogna tirare fino alle fine. Se loro riescono a rimanere uniti, spero di vedere la Roma centrare questi obiettivi”.

